Гербольдт: ФФККР создаёт старты уровня Гран-при ISU — это самое ценное в 2023 году

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт выделила самый запоминающийся момент 2023 года в фигурном катании.

«Самый запоминающийся момент в нашем спорте за 2023 год? Что наша федерация фигурного катания создаёт какие-то соревнования и проводит их на таком высоком уровне как международные Гран-при. Это касается не только взрослых, но и детей. Придумывают и создают столько соревнований, которые мотивируют как взрослых спортсменов, так и детей продолжать заниматься и ставить перед собой цели. Это самое ценное на сегодняшний день», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Гербольдт завершила карьеру в 2015 году и с тех пор работает тренером.