Татьяна Тарасова рассказала, что пожелает российскому фигурному катанию в 2024 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что пожелает отечественному фигурному катанию в наступившем 2024 году.

«Желаю российскому фигурному катанию совершенствоваться в 2024 году и, конечно, здоровья нашим спортсменам», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Тарасова работала комментатором на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске. У женщин соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у мужчин титул защитил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.