Татьяна Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о самых запоминающихся моментах в фигурном катании в 2023 году.

«Самый запоминающийся момент в 2023 году? Я бы назвала произвольную программу Петра Гуменника на чемпионате России. Ещё надо отметить феноменальную работу Слюсаренко с парой Чикмарёва — Янченков, сейчас они заняли третье место на чемпионате России, делали четверные подкрутки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Тарасова работала комментатором на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске. У женщин соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у мужчин титул защитил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.