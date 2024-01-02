Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году

Татьяна Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о самых запоминающихся моментах в фигурном катании в 2023 году.

«Самый запоминающийся момент в 2023 году? Я бы назвала произвольную программу Петра Гуменника на чемпионате России. Ещё надо отметить феноменальную работу Слюсаренко с парой Чикмарёва — Янченков, сейчас они заняли третье место на чемпионате России, делали четверные подкрутки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Тарасова работала комментатором на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске. У женщин соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у мужчин титул защитил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Материалы по теме
Эксклюзив
Татьяна Тарасова: 2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android