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Валиева рассказала о реакции на её номер под музыку из сериала «Слово пацана»

Валиева рассказала о реакции на её номер под музыку из сериала «Слово пацана»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о реакции на её показательный номер под музыку из сериала «Слово пацана» (трек «Пыяла», группа АИГЕЛ). Спортсменка представила программу после выступления на чемпионате России.

«Когда мы начали думать насчёт показательного номера, Даниил Маркович Глейхенгауз и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились. Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждём откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», — приводит слова Валиевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева заняла третье место в соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате России — 2024. Фигуристка набрала 237,99 балла по сумме выступлений с короткой и произвольной программами. Победительницей соревнований стала фигуристка Аделия Петросян. Она набрала за два выступления 246,53 балла.

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