Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Хочу пожелать нам больше соревнований». Медведева поздравила спортсменов с Новым годом

«Хочу пожелать нам больше соревнований». Медведева поздравила спортсменов с Новым годом
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.

«Поздравляю с Новым годом всех спортсменов и Олимпийский комитет России. Я хочу пожелать всем нам больше спортивных соревнований, дружбы и огромнейшего здоровья. С Новым годом!» — сказала Медведева в видеообращении, опубликованном пресс-службой ОКР.

Напомним, Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года — в женском одиночном катании и в командном турнире. На её счету по две золотые медали чемпионатов мира (2016, 2017), Европы (2016, 2017) и финала Гран-при (сезон-2015/2016, 2016/2017), в 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.

Материалы по теме
Татьяна Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android