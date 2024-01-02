«Хочу пожелать нам больше соревнований». Медведева поздравила спортсменов с Новым годом

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.

«Поздравляю с Новым годом всех спортсменов и Олимпийский комитет России. Я хочу пожелать всем нам больше спортивных соревнований, дружбы и огромнейшего здоровья. С Новым годом!» — сказала Медведева в видеообращении, опубликованном пресс-службой ОКР.

Напомним, Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года — в женском одиночном катании и в командном турнире. На её счету по две золотые медали чемпионатов мира (2016, 2017), Европы (2016, 2017) и финала Гран-при (сезон-2015/2016, 2016/2017), в 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.