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Рудковская: самая дорогая фигуристка планеты Земля — Александра Трусова

Рудковская: самая дорогая фигуристка планеты Земля — Александра Трусова
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Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала самых дорогих фигуриста и фигуристку в интервью после премьеры ледового шоу Евгения Плющенко «Русалочка» с Александрой Трусовой в главной роли.

«Самый дорогой фигурист — Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля — Александра Трусова. И это справедливо. Что ещё вам сказать? Отпустите меня уже домой, я очень устала. У меня параллельно идут три шоу, ещё и все эти последние события вокруг… Честно, держусь на волевых», — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».

Напомним, премьера ледового шоу «Русалочка» состоялась в Москве 29 декабря 2023 года. Помимо Александры Трусовой, в шоу приняли участие Евгений Семененко, Валерий Ангелопол, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьёва, Софья Самоделкина.

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