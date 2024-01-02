Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Голливудский актёр Алек Болдуин восхитился техникой Камилы Валиевой

Голливудский актёр Алек Болдуин восхитился техникой Камилы Валиевой
Комментарии

Голливудский актёр Алек Болдуин оценил технику олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы, ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой. Болдуин оставил комментарий в соцсетях фигуристки.

«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева у себя в соцсети.

Отметим, во время Олимпийских игр — 2022 актёр также восхищался выступлениями фигуристки и оставлял ей комплименты в соцсетях. После допингового скандала Алек Болдуин назвал Валиеву «великим талантом». Напомним, фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022-го во время Олимпийских игр в Пекине.

Материалы по теме
Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой, завоевавшей золото ОИ в составе сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android