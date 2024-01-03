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Гончаренко: смотрела финал международного Гран-При, наших девушек и пар точно не хватало

Гончаренко: смотрела финал международного Гран-При, наших девушек и пар точно не хватало
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала уровень российского фигурного катания и сравнила его с уровнем международных соревнований.

«Девочки показывают, что остались на высочайшем уровне. Если бы сейчас был чемпионат Европы, они были бы призёрами и победительницами. Хочется отметить ещё сильный уровень нашего парного катания — от первой до последней пары все были очень сильными. Не было контраста. Мальчики наши подтянулись. Функционально стали лучше выкатывать произвольную. Они тоже поднимаются. Стало интересно смотреть на мужское катание.

Если честно, не очень понимаю, что происходит в танцах. Есть признанные лидеры, но дальше яркой пары не вижу. Пока есть разброс, что-то не складывается. Но никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается. Но наших на международных соревнований не хватает. Я смотрела финал Гран-При, наших девушек и пар точно не хватало. Мальчикам было бы сложно, но пьедестал могли бы подпирать», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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