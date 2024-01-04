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Косторная назвала хайпом слова дизайнера Куклычевой о прекращении сотрудничества

Косторная назвала хайпом слова дизайнера Куклычевой о прекращении сотрудничества
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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная назвала хайпом публичные заявления дизайнера Алёны Куклычевой о прекращении с ней сотрудничества.

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», – приводит слова Косторной «РИА Новости».

Позднее фигуристка добавила, что осталась недовольна качеством костюмов, которые сделала Куклычева.

«Могу сказать только, что мы с Георгием не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – приводит слова фигуристки ТАСС.

Отметим, во время проката программы Косторной и Георгия Куницы на открытии катка Евгения Плющенко на Востряковском шоссе в декабре прошлого года с платья фигуристки на лёд несколько раз падали перья.

Ранее дизайнер сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной, напомнив Алёне о неоплаченных костюмах.

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