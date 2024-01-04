Канадского фигуриста Соренсена подозревают в сексуальном насилии

Канадский фигурист Николай Соренсен, выступающий в танцах на льду, находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщает ТАСС со ссылкой на портал USA Today.

По данным источника, спортсмен в апреле 2012 года совершил сексуальное насилие в отношении бывшей американской фигуристки, которая сейчас работает тренером. Личность пострадавшей не раскрывается. Отмечается, что это случилось на вечеринке в Хартфорде, штат Коннектикут — Соренсен удерживал её на кровати против воли.

Женщина объяснила, что так долго не подавала заявление из-за страха, что ей не поверят. Однако в июле 2023 года после прочтения комментариев Соренсена в СМИ, где он заявил о важности обеспечения безопасности женщин в фигурном катании, она изменила решение.

«Я не могла поверить, что эти слова исходят от насильника. Меня осенило в тот момент, что когда-то он уйдёт из фигурного катания и матери отправят своих дочерей тренироваться к нему. Я не могла жить с чувством вины, зная, что не говорила о случившемся никому из авторитетных фигур».

Расследование проводит Канадский офис комиссара по спортивной этике.

34-летний спортсмен выступает за сборную Канады с 2018 года, ранее спортсмен представлял команду Дании. Фигурист выступает в танцах на льду вместе с канадкой Лоранс Фурнье-Бодри, вместе они завоевали серебряную медаль чемпионата четырех континентов (2023) и восемь раз попадали в тройку лучших по итогам этапов Гран-при, победив на этапе Гран-при Японии (2022). Танцевальная пара Фурнье-Бодри/Соренсен заявлена к участию в чемпионате Канады.