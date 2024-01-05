Тарасова: уверена, россиян пустят на международные соревнования в 2024 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова высказалась о вероятности возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в наступившем году.

«Возвращение российских спортсменов на международную арену? Мы смотрим в будущее, нас только пусти. Я верю в возвращение, уверена, что нас пустят», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в целях защиты целостности проведения соревнований и безопасности их участников.