«В суд подавать не на что». Косторная — об обвинениях дизайнера Куклычевой

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная ответила на обвинения дизайнера Алёны Куклычевой, заявившей, что спортсменка не оплатила костюмы для выступлений, а также не выполнила свои обязательства по рекламе.

«Сториз» были — были. Я считаю, что «сториз» с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, — это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май/июнь. В суд подавать не на что.

В договоре о соревновательных костюмах есть пункт об оплате в течение 45 дней с момента подписания, правильно составленные документы поступили в соответствующий орган только 25 декабря, в последний рабочий день. Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди.

Я надеюсь, это последний комментарий, который мне приходится давать по этой теме. Очень это уже надоело, все уже сделали свои выводы. Я не хочу уподобляться, взрослым людям, которые выставляют личные СМС на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, моё воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что. Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».