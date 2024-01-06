Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская назвала самую перспективную фигуристку из России на данный момент. По мнению Вайцеховской, самой интересной спортсменкой является 16-летняя Софья Самоделкина.

«Софа Самоделкина — самая, пожалуй, интересная для меня спортсменка из тех «уже выросших», кто катается сейчас. «Катается», конечно же, громко сказано, поскольку в соревнованиях Софа пока не выступает, но качество восстановленных прыжков (четверного сальхова и тройного акселя) и поставленных программ вполне позволяет видеть очень неплохую перспективу. На которую, что важно, сама фигуристка очень сильно настроена.

Написанное не означает, что другие (российские) одиночницы менее интересны, просто перспективы на текущий момент разнятся. Но мне было бы реально любопытно дождаться того момента, когда Самоделкина начнёт соревноваться», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.