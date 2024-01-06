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Евгений Плющенко поздравил сына Александра с 11-м днём рождения

Евгений Плющенко поздравил сына Александра с 11-м днём рождения
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Российский фигурист Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион, поздравил своего старшего сына Александра с днём рождения. Сегодня, 6 января, ему исполнилось 11 лет.

«С днём рождения, Санечка! С днём рождения, наш любимый чемпион! Пусть исполняются все твои мечты!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале, приложив фотографии с сыном.

Фото: Социальные сети Евгения Плющенко

Фото: Социальные сети Евгения Плющенко

Александр Плющенко, как и его отец, профессионально занимается фигурным катанием и принимает участие в ледовых шоу, поставленных Евгением Плющенко. В частности, на новогодних праздниках в 2024 году он играл краба в сказке «Русалочка».

Напомним, Александр является старшим сыном Евгения Плющенко от брака с российским продюсером Яной Рудковской, с которой спортсмен узаконил отношения в 2009 году. Также у пары есть младший сын Арсений, рождённый в 2020 году.

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