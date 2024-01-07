Самоделкина рассказала об условиях перехода в группу Евгения Плющенко

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, на каких условиях перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону, а ныне тренеру Евгению Плющенко.

«Сначала мы созвонились, я сказала, что очень хочу продолжать тренироваться, Евгений Викторович со своей стороны озвучил условия исключительно в плане работы. Скинул расписание, сказал, в какое время я могу прийти на каток. На следующий день я приехала в академию, и там мы уже очень обстоятельно обо всём поговорили. О травмах, которые у меня случались, о работе, о том, как и почему я ушла из ЦСКА. В тот же день я провела первую тренировку. Потом мы собрались ещё раз, уже все вместе: мама, папа, я, Яна Александровна и Евгений Викторович. Обговорили все детали, в общем, всё-всё-всё, включая перспективу выступлений в шоу. Вот так меня и приняли в группу, благодаря чему я до сих пор тут. Надеюсь, уже до конца», — приводит слова Самоделкиной «RT на русском».