Тарасова: если Россию вернут прямо сейчас, спортсмены будут на лидирующих позициях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова порассуждала об уровне российского спорта в текущий момент. Она заявила, что не наблюдает регресса российского спорта.

«Не считаю, что уровень наших спортсменов упал. Никакого регресса российского спорта нет, мы конкурентоспособны. Если нас вернут прямо сейчас, спортсмены во многих видах будут на лидирующих позициях», — сказала Тарасова в интервью «РБ Спорт».

Под руководством Тарасовой золото Олимпийских игр завоёвывали Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998 год), а также Алексей Ягудин (2002).