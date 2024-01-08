Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева: вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» — самая душевная постановка

Медведева: вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» — самая душевная постановка
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении в спектакле на льду Ильи Авербуха «Корова на льду».

«Ура! Ура! Ура! Вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду». На мой взгляд, это самая душевная и весёлая постановка. Отдельное спасибо Тимуру Бабаеву Смирнову за нашу любимую Мулю!» — написала Медведева в социальных сетях.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и в командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

Материалы по теме
Загитова, Косторная, а может, Тутберидзе? Выбираем главную блондинку в фигурке! Рейтинг
Рейтинг
Загитова, Косторная, а может, Тутберидзе? Выбираем главную блондинку в фигурке! Рейтинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android