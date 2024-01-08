Медведева: вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» — самая душевная постановка

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении в спектакле на льду Ильи Авербуха «Корова на льду».

«Ура! Ура! Ура! Вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду». На мой взгляд, это самая душевная и весёлая постановка. Отдельное спасибо Тимуру Бабаеву Смирнову за нашу любимую Мулю!» — написала Медведева в социальных сетях.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и в командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.