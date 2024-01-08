Татьяна Мишина рассказала, за кем ей будет интересно следить на чемпионате Европы — 2024

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заверила, что их с Алексеем Мишиным тренерский штаб будет следить за чемпионатом Европы, который пройдёт в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января. Россияне на данные соревнования не допущены.

«Будем обязательно следить за чемпионатом Европы. Мы всегда смотрим, нам интересно. Важно знать, как катаются остальные, какой уровень. Конкретно у нас вызывает интерес мужское одиночное катание, потому что там будет выступать спортсмен, который у нас периодически тренируется. Это Николай Мемола, выступающий за Италию.

Мужское одиночное катание будет представлено сильно на чемпионате Европы. В первую очередь обращают на себя внимание французы. Это наиболее сильный вид программы, который нам интересно посмотреть», — приводит слова Мишиной Metaratings.