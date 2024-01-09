В Грузии заявили, что ждут от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина медаль с чемпионата Европы

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани поделилась ожиданиями от выступления танцевальной пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться ещё лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты. Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждём от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда всё получится», — приводит слова Гиоргобиани «РИА Новости Спорт».

Ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.