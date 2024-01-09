В Грузии оценили низкие результаты Губановой перед чемпионатом Европы

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани оценила текущую форму действующей чемпионки Европы бывшей россиянки, выступающей за Грузию Анастасии Губановой перед европейским первенством, которое пройдёт в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.

Напомним, в текущем сезоне Губанова демонстрирует не самые высокие результаты. Она дважды выступала на этапах Гран-при ISU, где оба раза становилась лишь шестой.

«Настя Губанова в хорошей форме, мы ей довольны. Буду надеяться, что на чемпионате Европы она наверстает всё, что потеряла. Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат. Наверное, нужно кататься ещё на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться», — приводит слова Гиоргобиани «РИА Новости Спорт».