Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Эгадзе на чемпионате Европы в Литве

Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Эгадзе на чемпионате Европы в Литве
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Нику Эгадзе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Каунасе (Литва).

«На чемпионат Европы в Каунасе с Эгадзе будет Этери Георгиевна Тутберидзе», — приводит слова источника ТАСС.

На предстоящем чемпионате Европы в танцах на льду выступит дочь тренера Диана Дэвис. Соревнования в Литве пройдут с 10 по 14 января.

Напомним, 21-летний Эгадзе тренируется в Москве под руководством тренерского штаба Тутберидзе. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, ранее сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Гербольдт: хочу верить в возвращение наших фигуристов на международную арену в 2024 году
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android