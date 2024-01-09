Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Эгадзе на чемпионате Европы в Литве

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Нику Эгадзе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Каунасе (Литва).

«На чемпионат Европы в Каунасе с Эгадзе будет Этери Георгиевна Тутберидзе», — приводит слова источника ТАСС.

На предстоящем чемпионате Европы в танцах на льду выступит дочь тренера Диана Дэвис. Соревнования в Литве пройдут с 10 по 14 января.

Напомним, 21-летний Эгадзе тренируется в Москве под руководством тренерского штаба Тутберидзе. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, ранее сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.