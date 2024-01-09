Президент Федерации фигурного катания Грузии объяснила переходы фигуристов из России

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала о причинах смены спортивного гражданства российскими спортсменами и их выбора в пользу Грузии.

«Знаете, если была бы возможность, я бы ещё как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договорённостей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причём по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — цитирует Гиоргобиани «РИА Новости Спорт».

Отметим, некоторые спортсмены, представляющие Грузию, тренируются в России. Так, Ника Эгадзе готовится к соревнованиям в Москве под началом Этери Тутберидзе, а победительница чемпионата Европы 2022 года Анастасия Губанова тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.