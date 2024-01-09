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Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований, где смотреть

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований, где смотреть
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Завтра, 10 января, в литовском городе Каунас начнётся чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены со всего мира разыграют медали в в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Спортивные пары. Короткая программа
10 января 2024, среда. 14:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» публикует расписание соревнований (время московское):

10 января, 14:00: Спортивные пары. Короткая программа

10 января, 18:00: Мужчины. Короткая программа

11 января, 13:30: Женщины. Короткая программа

11 января, 20:00: Спортивные пары. Произвольная программа

12 января, 13:45: Танцы на льду. Ритм-танец

12 января, 19:00: Мужчины. Произвольная программа

13 января, 14:00: Женщины. Произвольная программа

13 января, 19:30: Танцы на льду. Произвольный танец

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию доступны в Окко.

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ERID: 2RanymgQoa8

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