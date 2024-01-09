Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований, где смотреть

Завтра, 10 января, в литовском городе Каунас начнётся чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены со всего мира разыграют медали в в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
«Чемпионат» публикует расписание соревнований (время московское):
10 января, 14:00: Спортивные пары. Короткая программа
10 января, 18:00: Мужчины. Короткая программа
11 января, 13:30: Женщины. Короткая программа
11 января, 20:00: Спортивные пары. Произвольная программа
12 января, 13:45: Танцы на льду. Ритм-танец
12 января, 19:00: Мужчины. Произвольная программа
13 января, 14:00: Женщины. Произвольная программа
13 января, 19:30: Танцы на льду. Произвольный танец
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию доступны в Окко.
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