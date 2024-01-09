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ISU проигнорировал фигуристку Губанову в анонсе к чемпионату Европы

ISU проигнорировал фигуристку Губанову в анонсе к чемпионату Европы
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Международный союз конькобежцев (ISU) не опубликовал изображение действующей чемпионки в одиночном катании экс-россиянки Анастасии Губановой в анонсе к чемпионату Европы, который пройдёт в Каунасе (Литва).

В соцсетях ISU опубликовал подборку с действующими чемпионами Европы. Были выложены фото действующих чемпионов в каждой из дисциплин, но в женском одиночном катании была опубликована фотография не Губановой, а ставшей второй бельгийки Луны Хендрикс.

Напомним, до 2021 года Губанова выступала за Россию, затем она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Грузии. Она является чемпионкой Европы 2023 года и двукратным серебряным призёром Кубка России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2024 пройдёт с 10 по 13 января.

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