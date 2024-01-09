«Неуважение к русскому народу!» Тарасова — об анонсе ЧЕ без фотографии Губановой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала неуважением к россиянам анонс Международного союза конькобежцев (ISU) к чемпионату Европы, в котором не было опубликовано изображение действующей чемпионки в одиночном катании экс-россиянки Анастасии Губановой.

«Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом её не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, ранее сегодня официальный аккаунт ISU в соцсетях опубликовал подборку с действующими чемпионами Европы. Были выложены фото действующих чемпионов в каждой из дисциплин, но в женском одиночном катании была опубликована фотография не Губановой, а ставшей второй бельгийки Луны Хендрикс.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 13 января в Каунасе (Литва).