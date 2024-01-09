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ISU добавил фотографию фигуристки Губановой в анонс к чемпионату Европы

ISU добавил фотографию фигуристки Губановой в анонс к чемпионату Европы
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новый анонс к чемпионату Европы, в который добавил изображение действующей чемпионки в одиночном катании экс-россиянки Анастасии Губановой.

ISU удалил старый пост и опубликовал новый, в который добавил фотографию Губановой. Болельщики, которые увидели новую публикацию, в комментариях предложили ISU принести извинения и выразили недоумение тем, как можно перепутать действующую чемпионку Европы с обладательницей второго места.

Напомним, ранее сегодня официальный аккаунт ISU в соцсетях опубликовал подборку с действующими чемпионами Европы. Были выложены фото действующих чемпионов в каждой из дисциплин, но в женском одиночном катании была опубликована фотография не Губановой, а ставшей второй бельгийки Луны Хендрикс.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 13 января в Каунасе (Литва).

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