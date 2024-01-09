Илья Малинин не выступит на чемпионате четырёх континентов в Шанхае

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров 2022 года, американский фигурист Илья Малинин не выступит на чемпионате четырёх континентов.

В составе мужской сборной США на турнир поедут Томоки Хиватаси, Камден Пулкинен и Эндрю Торгашев. На женский турнир заявлены Амбер Гленн, Линдси Торнгрен и Ава Зиглер.

Отметим, что соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля в Шанхае (Китай). Традиционно медали будут разыграны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.