Губерниев: в последнее время мы только следим за тем, кто кому не заплатил

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт российской фигуристки Алёны Косторной и дизайнера Алёны Куклычевой.

«Мне кажется, что в последнее время мы там следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, Куклычева объявила, что прекратила сотрудничество с Косторной, напомнив фигуристке о неоплаченных костюмах. Сама спортсменка позже заявила, что не была довольна качеством костюмов дизайнера, и назвала обвинения Куклычевой хайпом, отметив, что «договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/2024 заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы».