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Среди фигуристов чемпионата Европы, куда не пустили российских спортсменов, 27 спортсменов родились в России

27 фигуристов, рождённых в России, примут участие в чемпионате Европы в Литве
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10 января 2024 года в столице Литвы Каунасе начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день в короткой программе на лёд выйдут спортивные пары и мужчины одиночники. Чемпионат продлится до 13 января.

Всего среди участников соревнований 27 спортсменов родились в России. 13 из них выступят в одиночном разряде, шестеро в соревнованиях спортивных пар и восемь в танцах на льду. В Литве они будут выступать под флагами Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой.

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