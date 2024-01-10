Чемпионат Европы по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 10 января, в Каунасе (Литва) на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании, представят свои короткие программы. Начало прокатов коротких программ — в 18:15 мск.

Действующим чемпионом Европы является французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, который также выступит на новом европейском первенстве. Помимо него участие в соревнованиях примут Ника Эгадзе (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Маттео Риццо (Италия), Кевин Аймо (Франция), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия) и другие спортсмены.

Чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию завершится 13 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.