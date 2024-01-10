Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о латвийском фигуристе Васильеве: он мерзавец

Тарасова — о латвийском фигуристе Васильеве: он мерзавец
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова резко отреагировала на слова бронзового призёра чемпионата Европы 2022 года в Таллине (Эстония), латвийского фигуриста Дениса Васильева о поспешном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек», — сказала Татьяна Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Васильев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян, но добавил, что в дальнейшей перспективе это необходимо. Российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе 8 декабря 2023 года решением МОК.

Материалы по теме
Латвийский фигурист Васильев: МОК поспешил с допуском россиян, но это необходимо сделать
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android