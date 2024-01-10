Тарасова — о латвийском фигуристе Васильеве: он мерзавец

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова резко отреагировала на слова бронзового призёра чемпионата Европы 2022 года в Таллине (Эстония), латвийского фигуриста Дениса Васильева о поспешном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек», — сказала Татьяна Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Васильев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян, но добавил, что в дальнейшей перспективе это необходимо. Российские и белорусские спортсмены были допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе 8 декабря 2023 года решением МОК.