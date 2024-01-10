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Щетинина — о выступлении на ЧЕ: не совсем довольна, но рада вернуться на соревнования

Щетинина — о выступлении на ЧЕ: не совсем довольна, но рада вернуться на соревнования
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Польские фигуристы Юлия Щетинина и Михал Возняк прокомментировали своё выступление с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Спортсмены получили 53,61 балла.

«Я так рада вернуться. Когда смотрела чемпионат Европы в прошлом году, поняла, что моя карьера ещё не завершена. Есть над чем поработать, я не совсем довольна выступлением, но рада, что мы прошли квалификацию. Мы — новая пара, стали вместе кататься только в августе. Партнёр очень быстро выучил все элементы, я им горжусь», — сказала Щетинина после проката.

«Раньше я выступал в парном катании, но не на самом высоком уровне. Так рад, что Юлия приняла вызов и решила кататься со мной в паре. Я наслаждаюсь каждой минутой нашей работы», — отметил Возняк.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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