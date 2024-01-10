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Украинские фигуристы Голиченко и Даренский прокомментировали выступление на ЧЕ-2024

Украинские фигуристы Голиченко и Даренский прокомментировали выступление на ЧЕ-2024
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Украинские фигуристы София Голиченко и Артём Даренский прокомментировали своё выступление с короткой программой на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Спортивная пара получила за выступление 52,95 балла.

Фигуристы сказали, что довольны своим прокатом, но отметили, что ожидали более высоких баллов и чувствуют небольшую усталость. Украинские спортсмены продолжают тренироваться дома в Днепре.

«Ситуация с тренировками отличается от той, что была до начала СВО, но мы к этому привыкаем», — сказал Даренский после проката.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию проходит в Каунасе с 10 по 13 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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