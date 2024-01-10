Стрекалин — о выступлении на чемпионате Европы: на таком турнире совсем другая атмосфера

Фигуристы Осеан Пьега и Денис Стрекалин, представляющие в соревнованиях спортивных пар сборную Франции, поделились впечатлениями от выступления с короткой программой на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Спортсмены получили 54,06 балла и являются лидерами после прокатов двух групп.

«Я очень рад вернуться на подобное мероприятие после моего первого чемпионата Европы в Граце в 2020 году. Для Осеан это первые европейские соревнования. На таком турнире совсем другая атмосфера», — сказал Стрекалин после проката.

Пьега сообщила, что продолжает восстанавливаться после травмы ноги, которая пока не позволяет ей прыгать тулуп. После чемпионата Европы спортсменка планирует завершить восстановление.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.