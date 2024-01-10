Лука Берулава — о прокате на ЧЕ: это была лучшая короткая программа в сезоне

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве.

«Это была лучшая короткая программа в сезоне, я немного расстроен, потому что ожидал более высоких результатов, но не мне решать. Мы сегодня показали всё, на что способны», — сказал Берулава после проката.

«Хочу сказать огромное спасибо нашему хореографу Сергею Плешкову, он выбрал обе программы, я сначала колебалась, так как это не та музыка, которую я слушаю в свободное время, но публика её быстро подхватывает, и мне это очень нравится», — добавила Метёлкина.

По результатам проката пара набрала 71,30 балла. Короткая программа у спортивных пар проходит в Каунасе в эти минуты.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.