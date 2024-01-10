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Алина Загитова рассказала о желании посетить Китай

Алина Загитова рассказала о желании посетить Китай
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы попутешествовать по Китаю.

«Мне всегда приятно находиться в Китае. Я бы хотела посетить эту страну не как выступающая [спортсменка], а как путешественница, потому что Китай – это страна с очень богатой историей. И мне интересно там побывать и посмотреть всякие достопримечательности, побыть на чайной церемонии», — сказала Загитова в интервью, опубликованном на Weibo.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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