Вайцеховская: Костомаров показал, что ничего невозможного просто не существует

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская восхитилась силой духа олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Напомним, ровно год назад, 10 января 2023 года, Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Осложнения, связанные с болезнью, привели к некрозу конечностей и последующим ампутациям на руках и ногах. Позже фигурист прошёл курс восстановления и процедуру протезирования. В конце прошлого года Костомаров впервые вышел на лёд.

«10 января теперь навсегда останется днём, который разделил жизнь Романа Костомарова, его семьи, его друзей и близких на до и после. Но хочется не о трагическом, а о том, что за этот год, точнее, за считаные последние месяцы, Рома сделал столько, на что у других ушла бы целая жизнь. Показал, простите за пафос, что ничего невозможного в этой жизни просто не существует.

Любое преодоление, любая достигнутая цель — это всегда вопрос: «Что дальше?» Работа Костомарова в «Ледниковом периоде» показала, что он способен стать прекрасным тренером, пусть даже тогда он вообще не рассматривал для себя такую перспективу. На льду он был выдающимся артистом — и вполне может продолжать развиваться и в этой профессии тоже. Хотя вполне допускаю, что Костомаров может быть очень хорош как командный игрок в любой руководящей — и необязательно спортивной — структуре.

К чему это я? К тому, что очередной год должен стать для Романа годом выбора. Ему сейчас очень нужна новая цель, и важно, чтобы эта цель полностью его захватила. Тогда он точно справится и с ней, и с собой, и с любыми обстоятельствами. Удачи тебе, Ромка!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.