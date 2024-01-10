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Загитова назвала самые памятные соревнования в своей карьере

Загитова назвала самые памятные соревнования в своей карьере
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какие соревнования она считает самыми запоминающимися в своей спортивной карьере.

«Наверное, все соревнования чем-то запоминаются, потому что ты к ним достаточно долгое время подготавливаешься, тратишь очень много сил, энергии, эмоций. Поэтому, наверное, все. Каждое соревнование я помню. Если же говорить об очень запоминающихся, то Олимпийские игры и чемпионат мира, который я выиграла. Эти турниры были очень сложными в эмоциональном плане и физическом», — сказала Загитова в интервью, опубликованном на Weibo.

Напомним, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) и чемпионкой мира 2019 года в Сайтаме (Япония) в одиночном катании.

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