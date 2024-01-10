Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как стала фигуристкой

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что побудило её начать заниматься фигурным катанием.

«В принципе я начала заниматься фигурным катанием лет с пяти, может, даже позже, так как у меня папа профессиональный хоккеист, в любом случае, мне кажется, спортом бы я занималась и это была бы неотъемлемая часть моей жизни. Я думаю, что родители решили, что, так как я не мальчик и не пойду в хоккей, а что-то связанное со льдом – это, естественно, фигурное катание», — сказала Загитова в интервью, опубликованном в китайской соцсети Weibo.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018).