«Я нахожу в этом ощущение счастья». Алина Загитова — о карьере фигуристки

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о начале своей карьеры в фигурном катании.

«Наверное, дети в начале своего пути до конца не понимают, для чего это. Просто родители приводят на каток. Ребёнок начинает заниматься, потому что его привели. Нет понимания того, что ты можешь достичь каких-то успехов. Лично мне в детстве не нравилось ходить на лёд, на тренировки, я плакала. Потом, когда пришли какие-то результаты, какие-то победы, пусть даже и маленькие, мне начало это нравиться. Я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта. Мне очень нравится, я нахожу в этом себя, ощущение счастья.

Невозможно сказать точное время и дату, сколько мне было лет. Это было постепенно. Полное счастье я ощутила, когда приехала в Москву и выступала на международных соревнованиях», — сказала Загитова в интервью, опубликованном на Weibo.