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Загитова — о карьере журналистки: очень волнительно брать в руки микрофон

Загитова — о карьере журналистки: очень волнительно брать в руки микрофон
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об учёбе на факультете журналистикки и своём отношении к профессии.

«На самом деле в этой профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства. Что мне дали возможность развиваться не только в тренировках, но и в другой сфере деятельности. Я учусь на продюсировании, культурная политика, факультет журналистики. Но я могу сказать, что там есть разные сферы: история России, можно быть фотографом, пиар-менеджером. Очень много ответвлений.

Всегда очень волнительно брать в руки микрофон. Всё время думаю, размышляю, как бы я сказала, что бы я спросила. Всё время профессия держит в напряжении, есть подводные камни, но я люблю трудности, поэтому мне нравится, пытаюсь развиваться в новой профессии», — сказала Загитова в интервью, опубликованном на Weibo.

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