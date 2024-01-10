Загитова заявила о готовности попробовать себя в киноиндустрии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела бы сняться в кино.

«Роли, которые мне предлагали, мне не очень нравились. Но надеюсь, что в будущем меня как-то рассмотрят в этом деле. Мне кажется, что у нас в фигурном катании, в нашей профессии, многое завязано на актёрском мастерстве. Только мы показываем это жестами, движениями. Очень хорошо, когда у тебя получается передать тот образ, а зритель понимает, о чём ты катаешь. Поэтому я думаю, что в актёрстве у меня не будет каких-то проблем. Но понятно, что это очень сложная профессия, требует много подготовки, но я к этому готова», — сказала Загитова в интервью, опубликованном на Weibo.