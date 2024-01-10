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В тройке лучших в короткой программе ЧЕ-2024 оказались фигуристы из России

В тройке лучших в короткой программе ЧЕ-2024 оказались фигуристы из России
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Сегодня, 10 января, завершилась короткая программа спортивных пар чемпионата Европы – 2024 в Каунасе (Литва). В тройке сильнейших оказались фигуристы из России — Анастасия Метёлкина, Лука Берулава, Никита Володин.

Лука Берулава и Анастасия Метёлкина заняли первое место в короткой программе с результатом 71.30. Оба они воспитанники московской школы фигурного катания.

23-летний Володин начал заниматься фигурным катанием в Санкт-Петербурге. После того как не смог найти партнёршу в России, стал выступать за Германию с Минервой Фабьенне Хазе. Их пара заняла в короткой программе второе место с результатом 69.63.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Спортивные пары. Короткая программа
10 января 2024, среда. 14:00 МСК
Окончено

Завтра, 11 января, спортивные пары покажут произвольную программу в 20:00 мск.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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