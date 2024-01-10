Короткая программа Хазе и экс-россиянина Володина, которые идут вторыми на ЧЕ-2024

Сегодня, 10 января, в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию, проходящего в Каунасе (Литва), состоялись выступления спортивных пар с короткой программой. Второе место заняла пара представителей Германии — Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина с результатом 69.63.

Лидерами тройки оказались Анастасия Метёлкина и Лука Берулава из Грузии — 71.30. Замкнули тройку лидеров итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе — 67.05.

Завтра, 11 января, спортивные пары покажут свою произвольную программу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.