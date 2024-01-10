В «Лужниках» пройдёт мастер-класс по фигурному катанию от «Чемпионата»

В воскресенье, 14 января, у всех посетителей катка «Мечтатели» в «Лужниках» будет уникальная возможность посетить мастер-класс по фигурному катанию, организованный порталом «Чемпионат». Занятие проведут опытные и внимательные тренеры школы фигурного катания Polar Team. Середина января – самое время, чтобы начать приводить себя в форму. Начало сеанса – в 16:30.

Также школа Polar Team приглашает всех желающих на индивидуальные тренировки в Лужниках и групповые занятие на катке СК «Буревестник». Вся подробная информация доступна на сайте.