В «Лужниках» пройдёт мастер-класс по фигурному катанию от «Чемпионата»
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В воскресенье, 14 января, у всех посетителей катка «Мечтатели» в «Лужниках» будет уникальная возможность посетить мастер-класс по фигурному катанию, организованный порталом «Чемпионат». Занятие проведут опытные и внимательные тренеры школы фигурного катания Polar Team. Середина января – самое время, чтобы начать приводить себя в форму. Начало сеанса – в 16:30.
Также школа Polar Team приглашает всех желающих на индивидуальные тренировки в Лужниках и групповые занятие на катке СК «Буревестник». Вся подробная информация доступна на сайте.
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