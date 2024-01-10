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Ирина Роднина: замучили уже с чемпионатом Европы. Без России это деньги на ветер

Ирина Роднина: замучили уже с чемпионатом Европы. Без России это деньги на ветер
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась касательно интриги вокруг стартовавшего чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Соревнования проходят в Каунасе (Литва), они завершатся 14 января.

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. При этом нельзя не отметить, что сразу 24 фигуриста, рождённых в России, будут или уже соревнуются в Каунасе. Все они в разные моменты сменили свои спортивные гражданства.

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