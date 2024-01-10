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«Мы потеряли несколько очков». Никита Володин — о выступлении в короткой программе

«Мы потеряли несколько очков». Никита Володин — о выступлении в короткой программе
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Сегодня, 10 января, завершилась короткая программа спортивных пар в рамках чемпионата Европы — 2024. Второе место заняла пара представителей Германии — Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе с результатом 69.63. Володин, который начал выступать под немецким флагом в 2023 году, заявил, что понимает, почему им могли снять баллы.

«Мы 10 дней усердно работали над подготовкой к этому событию и прогоняли программы. Я не чувствую давления. Мы старались делать свою работу. Я допустил небольшую ошибку на сальхове, потому что приземление было неудачным. Мы потеряли несколько очков на этом. Мы в целом что-то теряли тут и там, в том числе и в работе ног. Проанализируем это и сделаем акцент на том, что отметили судьи», — приводит слова Володина Golden Skate.

Отметим, что фигуристы настроены на победу в этих соревнованиях и уже завтра готовятся показать свою произвольную программу.

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