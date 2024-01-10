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Адам Сяо Хим Фа захватил лидерство на ЧЕ-2024, ученик Тутберидзе идёт лишь 10-м

В Каунасе (Литва) мужчины представили свои короткие программы в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Наивысшие оценки от судей получил действующий обладатель титула, представитель Франции Адам Сяо Хим Фа. Второе промежуточное место занимает бронзовый призёр прошлогоднего ЧЕ швейцарец Лукас Бричги. Третьим идёт Александр Селевко из Эстонии.

Стоит отметить, что ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе за свою КП получил от судей ровно 77 баллов и идёт лишь 10-м.

Фигурное катание. Чемпионат Европы – 2024, Каунас. Мужчины. Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа – 94,13 балла.

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,17.

3. Александр Селевко (Эстония) – 90,05.

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,51.

5. Денис Васильев (Латвия) – 82,34.

6. Маттео Риццо (Италия) – 80,43…

10. Ника Эгадзе (Грузия) – 77,00.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.