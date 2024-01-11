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Видео проката КП ученика Тутберидзе, который идёт 10-м на ЧЕ-2024

Видео проката КП ученика Тутберидзе, который идёт 10-м на ЧЕ-2024
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Сегодня, 10 января, завершилась короткая программа среди мужчин в рамках чемпионата Европы – 2024 в Каунасе (Литва). Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе представляет на этих соревнованиях Грузию. В этом прокате он занял 10-е место с результатом 77,00 балла.

Напомним, лидером короткой программы стал действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. Второе место у представителя Швейцарии Лукаса Бричги. Третий — Александр Селевко из Эстонии

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Мужчины. Короткая программа
10 января 2024, среда. 18:15 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
94.13
2
Лукас Бричги
Швейцария
91.17
3
Александр Селевко
Эстония
90.05

В этом сезоне Ника Эгадзе также представлял Грузию в Гран-при ISU. Там фигурист занял лишь 13-е место по итогам соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Ники Эгадзе на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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