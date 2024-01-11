Дизайнер Куклычева купила Косторной книгу «Как управлять рабами»

Дизайнер Алёна Куклычёва купила для российской фигуристки, чемпионки Европы Алёны Косторной книгу «Как управлять рабами». Об этом дизайнер выложила пост в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алёны Куклычёвой

«Купила для Алёны Косторной. Завтра передам» — подписала фото дизайнер.

Эта книга, основываясь на аутентичных источниках, рассказывает об аспектах римского рабовладения, о том, как работать с людьми.

Напомним, что не так давно Куклычева заявила о том, что их сотрудничество с фигуристкой прекращено, а Косторная не вернула некоторые соревновательные платья и не оплатила некоторые работы дизайнера. На днях Косторная отдала платья Куклычёвой в пакете с надписью «Ля ты крыса».

Сама фигуристка после случившегося сказала, что не была довольна качеством изготовленных костюмов.